Guardiola: 'Se non vinco la Champions avrò fallito' (Di mercoledì 5 agosto 2020) 'Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto…gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, ... Leggi su leggo

Nuovo colpo di mercato per il Manchester City di Guardiola, è infatti arrivato ufficialmente dal Valencia la giovane stellina Ferran Torres. Nei mesi scorsi anche la Juventus si era interessata al… Le ...

Guardiola: «Se non vinco la Champions avrò fallito»

Pep Guardiola torna a parlare in una intervista a DAZN. «Se non la vinco - aggiunge lo spagnolo - avrò fallito ma l'importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di ...

