Grande Fratello, l’ex gieffino conferma la crisi: “Finita per colpa mia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Kikò Nalli fa Mea Culpa sulla rottura con Ambra Lombardo, mentre quest’ultima si dichiara ufficialmente single: la coppia è definitivamente scoppiata. Gli ex gieffini si dicono addio La loro storia d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto sognare i telespettatori e in molti hanno creduto nel loro amore, apparso fin da … L'articolo Grande Fratello, l’ex gieffino conferma la crisi: “Finita per colpa mia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

prettylittley : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 15 (2018): Luigi Mario Favoloso viene squalificato e Aida Nizar esulta urlando “IL CIELO GUARDA! ADORO L… - Wild6910 : @isabellaisola3 @SoniaLaVera Voglio la Fusani al Grande Fratello VIP..... - torinoggi : Il Grande Fratello torinese divide i 5 Stelle. Paoli: “Costo esorbitante, non aumenta la sicurezza” - JohnHard3 : @dibellagf Il dato saliente su cui riflettere è che i migliori appartengono al passato, neanche tanto prossimo...Gl… - Pagliacci8 : @polemicarc @LorneMalvo88 @borghi_claudio @Tydeus50563754 @Valerie___99 @Niebbo @micheleboldrin @DeShindig non sape… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro conquista Alfonso Signorini SoloDonna Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si separano: è scoppiata la crisi?

Insomma, tutto come dovrebbe essere in una coppia di giovani che si amano. Da quando si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si ...

Belen al Grande Fratello Vip: Signorini ha l’arma segreta

Alfonso Signorini non lo ferma più nessuno! Da quando è stato riconfermato alla conduzione del Grande Fratello, infatti, sta facendo di tutto per accalappiarsi i concorrenti migliori e, stavolta, potr ...

Insomma, tutto come dovrebbe essere in una coppia di giovani che si amano. Da quando si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si ...Alfonso Signorini non lo ferma più nessuno! Da quando è stato riconfermato alla conduzione del Grande Fratello, infatti, sta facendo di tutto per accalappiarsi i concorrenti migliori e, stavolta, potr ...