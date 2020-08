Giovanna Abate piena di rabbia | Trono bis per l’ex di Uomini e Donne? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giovanna Abate si mostra a un mese di distanza ancora piena di rabbia per la fine della sua storia d’amore con Sammy Hassan. La ex tronista infatti, intervistata da Super Guida Tv racconta quello che a mente fredda pensa dell’ex corteggiatore e alla ipotetica proposta di una seconda possibilità sul Trono di Uomini e Donne. La ex tronista del talk show firmato Maria De Filippi non si sarebbe mai aspettata di passare l’estate single. Il percorso a Uomini e Donne infatti, l’ha portata a scegliere Sammy Hassan che, non si è rivelato completamente sincero nei suoi confronti, scegliendo di chiudere la loro storia dopo neanche un mese dalla scelta. Una decisione che secondo l’ex corteggiatore ... Leggi su giornal

MondoTV241 : UeD, Giovanna Abate smentisce l'avvicinamento con l'ex corteggiatore Davide Basolo e su Sammy dice...… - allesword : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato in esclusiva Giovanna Abate, ex tronista di #Uominiedonne - Con lei abbiamo affrontato tantissimi ar… - Notiziedi_it : Intervista esclusiva a Giovanna Abate: “La storia con Sammy mi ha lasciato l’amaro in bocca” - infoitcultura : Giovanna Abate rompe il silenzio su Sammy: “Non hanno significato nulla” - infoitcultura : Giovanna Abate si confessa: verità su Davide, e su Sammy: “Nulla” -