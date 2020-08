Fonseca: «Serve la partita perfetta. Cessione società? Siamo concentrati sul match» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Siviglia. Queste le sue parole Dopo la conferenza stampa, Paulo Fonseca ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Siviglia. Le sue parole. match – «Sappiamo che è una partita decisiva per questo dobbiamo fare una partita perfetta, con l’atteggiamento giusto. I ragazzi sono motivati, sono fiducioso per domani». ZANIOLO E PELLEGRINI – «Ho due dubbi per domani ma loro due sono pronti per giocare». Cessione SOCIETÀ – «In questo momento Siamo solo concentrati sulla partita di domani, non ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #Roma, #Fonseca: “Zaniolo dal 1°, Pellegrini è un’opzione. Siviglia? Non serve spronare, la squadra…” - Mediagol : #Roma, Fonseca: 'Zaniolo dal 1°, Pellegrini è un'opzione. Siviglia? Non serve spronare, la squadra...' - poicipenso4 : Bello Fonseca, per carità. Ma se viene Friedkin ci serve un top allenatore. E allora... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Fonseca'alla Roma serve continuità, sarà molto forte' Tecnico: 'Siamo in un buon momento, motivati dai risultati' - OnlineSportsRT : Calcio:Fonseca'alla Roma serve continuità, sarà molto forte' -