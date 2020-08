Fabio Jakobsen, tremenda caduta in volata al Giro di Polonia. E' in coma farmacologico (Di mercoledì 5 agosto 2020) Finale drammatico nella prima tappa del Giro di Polonia 2020 . Fabio Jakobsen , 24enne campione nazionale olandese, vincitore di due tappe lo scorso anno alla Vuelta di Spagna, è in coma farmacologico ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Jakobsen LIVE Giro di Polonia, Prima tappa in DIRETTA: terribile caduta per Fabio Jakobsen, sfonda le transenne. Ansia per le sue condizioni OA Sport LIVE Giro di Polonia, Prima tappa in DIRETTA: Fabio Jakobsen in pericolo di vita, bruttissima caduta per l’olandese

20.15 Bella decisione degli organizzatori: vittoria di tappa assegnata a Fabio Jakobsen! 19.25 Fabio Jakobsen è stato trasportato in ospedale: gli è stato indotto il coma farmacologico ed è intubato.

Fabio Jakobsen in pericolo di vita: grave trauma cranico e cerebrale. Tutti gli aggiornamenti

Fabio Jakobsen sta lottando tra la vita e la morte. Questa è purtroppo la notizia che arriva per bocca del medico del Giro di Polonia 2020, prima corsa a tappe della categoria World Tour dopo il lockd ...

