Enac richiama Ryanair: se non rispetterà le regole, non potrà più volare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ryanair potrebbe smettere di volare in Italia: lo fa sapere l’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – che nei giorni scorsi ha scritto alla compagnia, e informato l’omologa Autorità irlandese, richiamandola per aver «ripetutamente violato – scrive la stessa Enac in una nota – le norme sanitarie anti-Covid disposte dal governo italiano». Leggi su vanityfair

