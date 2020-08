Elisabetta Gregoraci, su di lei il completino nero e ‘bucato’ esalta tutto (dentro e fuori) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci continua a portare, divinamente, avanti il titolo di una delle donne più amate e sognate d’Italia. Chissà quanti uomini sarebbero voluti essere al post del fortunato Flavio Briatore, padre del loro figlio Nathan Falco e che è stato suo consorte dal 2008 al 2017. Nonostante oggi le due figure dello showbiz abbiano preso strade diverse, continuano a volersi bene per amore del loro bambino, che oggi ha 10 anni. C’è anche chi parla di un ipotetico ritorno di fiamma tra la showgirl e il mitico imprenditore. Perché? Da alcuni mesi l’icona di bellezza ed il figlio si sono trasferiti a Montecarlo, a 300 metri dalla casa di Flavio Briatore. Quest’ultimo di recente, durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dimostrato di avere le idee molto chiare a proposito ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo sono amiche inseparabili - #Elisabetta #Gregoraci #Tatangelo - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Gregoraci: 'Temevo che “Battiti Live” non andasse in onda' - LaPresse_news : sexy-instagram, Elisabetta Gregoraci, il suo buongiorno è in intimo - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, abito esagerato sul palco. Blu elettrico, scollatissimo e con maxi spacco. E che prezzo - infoitcultura : Battiti Live: ecco i look dei cantanti e di Elisabetta Gregoraci - Look da Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, un sogno in pizzo bianco: attenzione a questa foto "imperiale" LiberoQuotidiano.it Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci grandi amiche, vacanze insieme dopo l’addio agli ex

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, sembra sia nata una nuova amicizia. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex di Gigi D’Alessio, dopo l’addio ai rispettivi compagni sembra abbiano trovato un feelin ...

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, amiche inseparabili dopo l'addio agli ex

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, sembra sia nata una nuova amicizia. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex di Gigi D’Alessio, dopo l’addio ai rispettivi compagni sembra abbiano trovato un ...

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, sembra sia nata una nuova amicizia. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex di Gigi D’Alessio, dopo l’addio ai rispettivi compagni sembra abbiano trovato un feelin ...Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, sembra sia nata una nuova amicizia. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex di Gigi D’Alessio, dopo l’addio ai rispettivi compagni sembra abbiano trovato un ...