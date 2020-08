Dopo l’esplosione a Beirut, il Libano ha meno di un mese di riserve di grano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tra le tante conseguenze dell’esplosione di ieri a Beirut, in Libano (in cui hanno perso la vita almeno 1oo persone), c’è anche quella riguardante la crisi dell’approvvigionamento di grano. Attualmente, infatti, le riserve del cereale nel Paese basterebbero semplicemente per un altro mese. Nell’esplosione, infatti, è stato travolto il più grande silos del Paese, la cui capienza è di oltre 120mila tonnellate, ma che presentava al suo interno circa 15mila tonnellate di grano. In ogni caso, una perdita importante che rischia di creare uno squilibrio economico importante, in cui la materia prima risulta essere fondamentale. LEGGI ANCHE > Che ci faceva il nitrato d’ammonio nel porto di Beirut ... Leggi su giornalettismo

MSF_ITALIA : Dopo l’esplosione avvenuta ieri a #Beirut (Libano), i nostri team già presenti nel paese si sono attivati per suppo… - sole24ore : Beirut, dopo l'esplosione: «Il Libano ha meno di un mese di riserve di grano» - SaveChildrenIT : Gli ospedali di #Beirut riferiscono che non sono in grado di curare altre vittime, poiché centinaia di letti si son… - wamnews_italian : Il Comitato superiore della Fraternità umana esprime solidarietà con il Libano dopo l'esplosione e chiede una rapid… - sebisameatball : RT @interpreterpaul: Il porto di #Beirut, principale fonte economica della Capitale libanese, prima e dopo l’esplosione -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’esplosione Esplosioni Beirut, fonti Hezbollah: "E' stato sabotaggio israeliano" Affaritaliani.it