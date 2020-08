Delitto di Sanremo, l’omicida sceglie il silenzio davanti al gip di Asti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mario Bonturi, accusato e reo confesso dell’assassinio dell’ex gioielliere Luciano Amoretti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Domani l’autopsia: la esegue il patologo forense Andrea Leoncini. Interrogatorio anche per il complice di Bonturi, Giuseppe Diotti Leggi su ilsecoloxix

