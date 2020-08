Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Interviene Andrea (e taglia corto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Andrea Damante rompe il silenzio e risponde in maniera breve e concisa alla domanda di Chi Magazine: è crisi con Giulia De Lellis? sono giorni che i due appaiono distanti, nonostante i “like” reciproci ed incrociati. Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Interviene Andrea I fan stanno letteralmente impazzendo (tanto da diventare giusto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Interviene Andrea (e taglia corto) - _DAGOSPIA_ : LA BUONA NOVELLA - GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE DI NUOVO AI FERRI CORTI? SECONDO AMICI COMUNI..… - zazoomblog : Giulia De Lellis e Andrea Damante aggiornamenti: lei sparisce dai social ma i fan la beccano da sola (FOTO) -… - Agimegitalia : #Scommesse #Gossip: fiori d’arancio tra #GiuliaDeLellis e Andrea #Damante entro il 30 giugno 2021, a quota 2,50 - zazoomblog : Giulia de Lellis e Andrea Damante tira aria di crisi ma il dj risponde da Chi - #Giulia #Lellis #Andrea #Damante -

Ultime Notizie dalla rete : Damante Giulia

E la telenovela continua:Stefano De Martino e Belen Rodriguez per i fan dovrebbero tornare insieme (sarebbe la terza volta...) dopo che lui ha postato la foto di un tramonto (non é la prima volta) scr ...I fan stanno letteralmente impazzendo (tanto da diventare giusto un pelo maleducati, sappiatelo). E, nel frattempo, Giulia compare poco e nulla sui social e Andrea prosegue con le sue serate in discot ...