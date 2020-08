Cristiano Malgioglio, confessione scomoda: “Stavo davvero esagerando” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo articolo Cristiano Malgioglio, confessione scomoda: “Stavo davvero esagerando” . Cristiano Malgioglio si sfoga sui social facendo una confessione a tutti i suoi follower che lo seguono con affetto. Scopriamo cosa è successo. Cristiano Malgioglio ha pubblicato da poco sul suo account ufficiale di Instagram un post in cui fa una confessione a tutti i suoi fan. Si sa che Malgioglio è sempre stato molto … Leggi su youmovies

demi__meri : @Najwa_Nimri non ignorare il nostro Cristiano Malgioglio !! - demi__meri : @Najwa_Nimri non puoi ignorare Cristiano Malgioglio ?? - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: La sorpresa di Cristiano Malgioglio per @carmelitadurso #Pomeriggio5 #rewind - PillaPaladini : RT @giorgiovascotto: Ecco! Finalmente qualcuno coraggioso al punto di svelare l’imbroglio cosmico che sta dietro al monossido di diidrogeno… - elvielly : RT @giorgiovascotto: Ecco! Finalmente qualcuno coraggioso al punto di svelare l’imbroglio cosmico che sta dietro al monossido di diidrogeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio, da due anni ama un ragazzo di Instanbul ControCopertina Cristiano Malgioglio, confessione scomoda: “Stavo davvero esagerando”

Cristiano Malgioglio si sfoga sui social facendo una confessione a tutti i suoi follower che lo seguono con affetto. Scopriamo cosa è successo. Cristiano Malgioglio ha pubblicato da poco sul suo ...

Cristiano Malgioglio, da due anni ama un ragazzo di Instanbul

Mannaggia alle oche. «Che spavento mi hanno fatto prendere. Mi ero avvicinato per dar loro da mangiare e mi hanno attaccato», racconta Cristiano Malgioglio mentre trascorre le vacanze nell’amato ...

Cristiano Malgioglio si sfoga sui social facendo una confessione a tutti i suoi follower che lo seguono con affetto. Scopriamo cosa è successo. Cristiano Malgioglio ha pubblicato da poco sul suo ...Mannaggia alle oche. «Che spavento mi hanno fatto prendere. Mi ero avvicinato per dar loro da mangiare e mi hanno attaccato», racconta Cristiano Malgioglio mentre trascorre le vacanze nell’amato ...