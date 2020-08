Costumi: a tutto colore (Di mercoledì 5 agosto 2020) In quanti siete andati al mare in questa estate così particolare? Se per caso state pensando ad una piccola vacanza o anche semplicemente ad un giorno sulla spiaggia, ecco qui qualche idea di costume da bagno super colorata, adatta alle varie fisionomie. Costumi a tutto colore: fucsia Se avete poco seno o avete un seno che non ha particolare bisogno di sostegno, il triangolo è l’ideale. Potete anche sceglierlo con la coppa leggermente imbottita o preformata, in modo da valorizzarne la rotondità. Consiglio: se volete aumentare otticamente il volume del seno, distanziate leggermente i triangoli! Fonte Verdissima Costumi a tutto colore: nero Anche il nero è un colore! Se avete fianchi o addome morbido, il mio consiglio è quello di ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Costumi tutto I costumi da bagno 2020, scrunch bikini, lurex e altre tendenze - Lifestyle Agenzia ANSA Suore Minime provenienti da tutto il mondo a Poggio

Sabato 8 si pregherà in sei lingue per la celebrazione del centenario della nascita della fondatrice Margherita Caiani. Rispunta l’avventurosa missione delle sorelle inviate in Cina ed espulse nel 194 ...

Ispirazione royal: i costumi interi ieri e oggi, come Grace di Monaco e Lady D

«Sui social spopolano modelli sgambatissimi, ma sono mode passeggere: il costume tutto d’un pezzo continua a essere al top» conferma Michela Occhetto, fondatrice del brand Mimì à la Mer, ormai noto ...

