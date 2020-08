Coronavirus: bambini meno colpiti, ma più contagiosi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una delle prime certezze guadagnate durante la pandemia di Coronavirus riguardava il fatto che i più piccoli contraessero il virus molto meno frequentemente degli adulti. Recenti studi, tuttavia, hanno dimostrato che, pur essendo meno esposti all’infezione, i bambini avrebbero una carica virale maggiore e quindi potrebbero essere più contagiosi. bambini più contagiosi degli adulti: lo studio Uno studio, condotto dai ricercatori dell’Ann & Robert H. Luri Hospital di Chicago, ha dimostrato che i bambini sotto i 5 anni hanno alte probabilità di trasmettere il Coronavirus. I risultati della ricerca sono stati poi pubblicati sulla rivista scientifica Jama Pediatric. Gli esperti hanno condotto ... Leggi su notizieora

ivl24_it : Proteggiamoci dal coronavirus’, giovedì a Montescaglioso un laboratorio educativo per bambini tenuto dalle associaz… - NotizieOra : #Coronavirus: #Bambini meno colpiti, ma più contagiosi - zazoomblog : Coronavirus Trump: “I bambini tornino a scuola sono praticamente immuni” - #Coronavirus #Trump: #bambini #tornino - DanieleMinutoli : #Trump :”I bambini tornino a scuola: sono praticamente immuni”. Io sto facendo ogni scongiuro... #coronavirus #COVID__19 - MarcoCampa10 : RT @mazzettam: Per #Trump che vuole riaprire le scuole, i bambini sono 'immuni' o quasi al #COVID19 Altra balla clamorosa. #sbronzitutti #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bambini

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Una seconda ondata di Covid-19 può essere evitata se la riapertura delle scuole sarà accompagnata da un efficace programma di test-tracciamento-isolamento. In caso contrario, è ...GLI APPUNTAMENTI in programma nel capoluogo. Non mancano la festa del patrono san Giuliano e Artemigrante, il festival internazionale di teatro di strada e circo contemporaneo in programma dal 2 al 6 ...