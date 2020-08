Conte-Mattarella, la mossa (molto) sospetta: risiko dei giudici, Bisignani smaschera il loro inquietante giochetto (Di mercoledì 5 agosto 2020) A svelare gli altarini di Sergio Mattarella e Giuseppe Conte, in un intervento su Il Tempo di mercoledì 5 agosto, ci pensa Luigi Bisignani, che premette: "Con il silenzio di Mattarella e Conte, dopo il Consiglio superiore della magistratura, un altro marasma si sta per abbattere questa volta sulla Corte dei conti. A scatenare l'inferno la potente associazione che raccoglie i circa 600 magistrati che la compongono: i magistrati hanno scritto una lettera durissima alla “coppia d'oro” del momento per denunciare un tentativo di minarne l'indipendenza". E il Consiglio di presidenza ha risposto alla lettera di Conte che chiedeva "l'invio di una terna di candidati a presidente della magistratura contabile, dopo l'elezione di Angelo Buscema". Ecco dunque i ... Leggi su liberoquotidiano

Zingaretti a colpi di ultimatum: legge elettorale, servizi segreti, scuola, sport

“Conte galleggia senza avere i numeri”, si dice da più ... Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia insorgono e parlano nuovamente di regime. Si chiedono all’unisono: “Mattarella che fa?” Non è solo la ...

