Calciomercato Juve | ecco il piano dei bianconeri per Jorginho

La Juve non molla l'idea Jorginho: i bianconeri hanno un piano per provare ad arrivare al centrocampista del Chelsea Il futuro centrocampo della Juve potrebbe tingersi ancora di più dei colori della bandiera brasiliana. I bianconeri, oltre ad Arthur (già acquistato) hanno messo gli occhi sull'italo-brasiliano Jorginho. Ormai da tempo il giocatore piace a Torino, e come spiega Tuttosport il piano ci sarebbe già. La prima soluzione prevede uno scambio di cartellini con Federico Bernardeschi, che piace al Chelsea, anche se non convince pienamente il giocatore. La seconda idea è quella di un acquisto a rate, come con Cuadrado, anche se i Blues chiedono una cifra alta.

