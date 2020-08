Calciomercato Benevento: quasi fatta per Lapadula. I dettagli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Calciomercato Benevento: sfumato Callejon il club campano vuole chiudere per l’arrivo di Gianluca Lapadula Secondo Tuttosport il Benevento è ormai prossimo a essere ufficializzato l’accordo con il Lecce per Lapadula, 11 le reti al suo attivo, resta la prima opzione di Super Pippo per rinforzare il fronte offensivo. Dal Salento, assieme a lui, potrebbe salire pure Filippo Falco, centrocampista/attaccante dalla tecnica sopraffina, vecchia conoscenza della tifoseria sannita, uno degli artefici della prima promozione in A, sbolognato dal tecnico Marco Baroni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Secondo Tuttosport il Benevento è ormai prossimo a essere ufficializzato l’accordo con il Lecce per Lapadula, 11 le reti al suo attivo, resta la prima opzione di Super Pippo per rinforzare il fronte ...

Milan, Aurier ha detto sì. Bonaventura vicino all'addio, Giampaolo allenerà il Toro

Milano, 5 agosto 2020 - Serge Aurier ha detto sì al Milan. E' questa la bomba di mercato che ha scosso l'ambiente rossonero nella giornata di oggi, comunicata dal corrispondente di Sky Sport Luca Marc ...

Secondo Tuttosport il Benevento è ormai prossimo a essere ufficializzato l'accordo con il Lecce per Lapadula, 11 le reti al suo attivo, resta la prima opzione di Super Pippo per rinforzare il fronte ...