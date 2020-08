Beirut devastata: 135 le vittime, decine di dispersi, 5000 feriti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sale di ora in ora il tragico bilancio dell'esplosione che ieri ha devastato la zona portuale, decine i dispersi e oltre 250 mila sfollati. Il Libano si appella alla comunità internazionale, mentre il ... Leggi su tg.la7

Roma. Un’esplosione potentissima, tanto che qualcuno l’ha scambiata per una bomba atomica, ha devastato l’area del porto di Beirut e altri quartieri della capitale libanese. Per ora non si conosce il ...AGI - È salito a 135 morti, quasi 5 mila feriti e un centinaio di dispersi il bilancio della doppia devastante esplosione di ieri nei pressi del porto di Beirut. Ma intanto sono stati messi agli arres ...