Barcellona-Napoli | secondo Ciro Venerato Lorenzo Insigne ci sarà al 100% | più cauto Enrico Varriale

Il giornalista della Rai Ciro Venerato è intervenuto in queste ore nel corso di Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli parlando anche di Lorenzo Insigne. "Sarà in campo a Barcellona al 100%, ho questa certezza. Invece ci sono due ballottaggi aperti e domani sarà il giorno della scelta. Tra Manolas e Maksimovic, favorito per il posto da titolare è il greco, mentre a centrocampo vedo più Demme che Lobotka per un motivo di ordine tattico. Gattuso, infatti preferisce avere il tedesco come schermo davanti alla difesa".

