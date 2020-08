Auto contro autotreno sulla variante, un morto e diversi feriti a Caserta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ di un morto e diversi feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto sul tratto della variante Capua-Maddaloni che attraversa il comune di Caserta. Il violento impatto è avvenuto tra un’Autovettura e un Autotreno che viaggiavano in direzioni opposte, forse a causa di un sorpasso azzardato; a perdere la vita l’uomo che era alla guida dell’Auto. Sul posto la polizia municipale e personale di altre forze dell’ordine, insieme alle ambulanze e ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre la persona deceduta e altri feriti dalle lamiere dell’Auto accartocciate dall’urto. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

LuigiBrugnaro : “Non lasciare il tuo cane in auto” Da oggi inizia l’affissione su 160 parcometri dei parcheggi in Terraferma e al… - sara_difalco : RT @LuigiBrugnaro: “Non lasciare il tuo cane in auto” Da oggi inizia l’affissione su 160 parcometri dei parcheggi in Terraferma e al Lido… - aooogian : @figliadeigianeg auto blu? una canzone dei me contro te? AHAHAHA - bista92 : Non c’entra niente,le dash camere in auto per documentare incidenti ok, ma non capisco perché posizionare in quei p… - NewSicilia : ?? ?????????????????? ?????????????? - A seguito dell’impatto, per il 74enne a bordo di un #ApriliaSr non ci sarebbe stato nulla da… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro Incidente a Porto Sant'Elpidio, auto contro cancello. 4 feriti, grave una ragazza il Resto del Carlino Incidente a Vicoforte, auto contro un muro di recinzione: intervenuti vigili del fuoco e 118

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e il soccorso del 118.

Juventus, cresce la fiducia per Dybala: convocazione sicura, ma contro il Lione partirà dalla panchina

Fervono i preparativi per la Juventus a due giorni dal match con il Lione che vale un biglietto per Lisbona: giorno di tamponi alla Continassa, come da protocollo Uefa, ma anche di allenamento, con Sa ...

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e il soccorso del 118.Fervono i preparativi per la Juventus a due giorni dal match con il Lione che vale un biglietto per Lisbona: giorno di tamponi alla Continassa, come da protocollo Uefa, ma anche di allenamento, con Sa ...