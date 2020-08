Alatri, accecato dalla gelosia sferra una coltellata al rivale in amore: denunciato (Di mercoledì 5 agosto 2020) accecato dalla gelosia prende a botte il rivale in amore e gli rifila anche una coltellata. E’ successo ad Alatri, dove un 26enne del posto, già censito per analogo reato, è stato denunciato per ‘lesioni personali aggravate’. Il giovane, dopo essersi incontrato con il compagno della sua ex fidanzata, per motivi quasi certamente di natura sentimentale, ha ingaggiato con lo stesso una colluttazione durante la quale lo ha colpito con un pugno al volto e gli ha sferrato una coltellata sotto l’ascella sinistra. Il malcapitato, sottoposto alle cure del caso presso il locale nosocomio, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

