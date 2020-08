15 libri per bambini e ragazzi a tema viaggi (e vacanze) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ah, le vacanze! Quale periodo migliore per immergersi nella lettura? È così anche per bambini e ragazzi che, distanti da mesi dagli edifici scolastici, potranno sicuramente apprezzare gli stimoli e le idee provenienti dai libri pensati apposta per loro. Tra i volumi per i piccoli in uscita adesso, molti riprendono il tema del viaggio e delle vacanze stesse, anche in prossimità. In quest’estate complessa, in cui andare al mare sembra più faticoso del solito, via libera ai testi dedicati alla montagna: da quelli che raccontano le nostre Alpi a quelli che svelano le felici esplorazioni della flora e della fauna degli Appennini. La vostra prole si mostra riluttante all’idea delle lunghe camminate in salita? Con La montagna pirata ... Leggi su wired

fedesene : «Un libro capace di risvegliare una pagina di storia che è rimasta per troppo tempo avvolta nell’ombra» Le… - AndreaScanzi : Voi continuate a comprare i miei libri, e vi ringrazio, ma avete sulla coscienza troppa gente. Per dire. Ero in tre… - chetempochefa : 'Le librerie riapriranno, ma per alcuni libri ci saranno delle limitazioni. Si può vendere uno e nessuno, ma centom… - gaianotarobot : RT @minimumlab: Ecco i nostri consigli di lettura per chi vuole avvicinarsi all'editoria in modo più consapevole: romanzi, saggi e manuali,… - MarieSexton : RT @ReadingRainbowB: ??In #uscita il 17 agosto 'Una grande famiglia' di @heidicullinan & @MarieSexton, trad. di Alessandra Pannozzo, ed. @Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : libri per Tatuaggi (temporanei) per amanti dei libri – Il Libraio Il Libraio E’ morto Sergio Zavoli

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 96 anni, il giornalista Sergio Zavoli. Nato a Ravenna, debutta a soli vent’anni nel 1943 sul periodico dei Gruppi universitari fascisti riminesi Testa di Ponte, ...

“Università bandita”, nel secondo filone d’inchiesta altri 54 indagati: tutti i nomi

Per il resto, invece ... Giampiero Leanza, Massimo Libra, Orazio Antonio Licandro, Vincenzo Luigi Mancini, Claudio Marchetti, Massimo Mattei, Paolo Mazzoleni, Maura Monduzzi, Marco Montorsi ...

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 96 anni, il giornalista Sergio Zavoli. Nato a Ravenna, debutta a soli vent’anni nel 1943 sul periodico dei Gruppi universitari fascisti riminesi Testa di Ponte, ...Per il resto, invece ... Giampiero Leanza, Massimo Libra, Orazio Antonio Licandro, Vincenzo Luigi Mancini, Claudio Marchetti, Massimo Mattei, Paolo Mazzoleni, Maura Monduzzi, Marco Montorsi ...