Toyota Yaris Hybrid - tutta nuova: labbiamo guidata - VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Sembra ieri, eppure non era ancora iniziato il ventunesimo secolo quando ha debuttato in Italia la prima generazione della Toyota Yaris. Ora siamo alla quarta: è tutta nuova, a partire dalla piattaforma e dallunità ibrida con batteria agli ioni di litio. Già ordinabile con prezzi a partire da 21.550 euro, la piccola di Nagoya avrà il compito ripetere il successo delle tre generazioni precedenti, scelte da oltre un milione di clienti italiani.Ancora sotto i quattro metri. La nuova Yaris è la compatta di sempre, non si è ingrandita come la concorrenza. Era ed è rimasta sotto i quattro metri, ma ora è più larga di cinque centimetri e più bassa di quattro. Lo spazio per la testa, però, è invariato, ... Leggi su quattroruote

SacroExcel : RT @JantasOO: È morto il presidente. In suo onore, propongo a tutti di pubblicare una Toyota Yaris, suo personale mezzo di trasporto - atbparts : Toyota Yaris Hybrid - tutta nuova: labbiamo guidata - VIDEO #automotive #cars #car #auto #automobile… - Notiziedi_it : WeHybrid, rivoluzione Toyota ricomincia dalla Yaris - infoiteconomia : Nuova Toyota Yaris Vendite al via - - infoiteconomia : Toyota Yaris, la rivoluzione ibrida è servita -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Yaris WeHybrid, rivoluzione Toyota ricomincia dalla Yaris La Repubblica Scontro sul viale: padre e figlia sbalzati con violenza dallo scooter

LECCE- Dinamica ancora tutta da accertare quella dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, appena terminata la partita del Lecce, in viale Francesco Calasso, di fronte alle Mura urbiche. Un violen ...

WeHybrid, rivoluzione Toyota ricomincia dalla Yaris

ROMA – Con il lancio della nuova Yaris Hybrid, il gruppo Toyota ha avviato una piccola rivoluzione che va ben oltre la possibilità di acquistare una vettura di ultima generazione dai consumi contenuti ...

LECCE- Dinamica ancora tutta da accertare quella dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, appena terminata la partita del Lecce, in viale Francesco Calasso, di fronte alle Mura urbiche. Un violen ...ROMA – Con il lancio della nuova Yaris Hybrid, il gruppo Toyota ha avviato una piccola rivoluzione che va ben oltre la possibilità di acquistare una vettura di ultima generazione dai consumi contenuti ...