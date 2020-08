Torino: finge di ordinare una pizza, ma compone il 113 e la salvano (Di martedì 4 agosto 2020) E’ successo a Torino, la donna sudamericana ha usato questo stratagemma per farsi liberare dal marito ubriaco che la picchiava Fonte foto: (Pixabay)Il compagno era ubriaco e la stava picchiando, così, una donna di origini sudamericane a Barriera di Milano, periferia di Torino, ha usato un intelligente scusa per parlare con la polizia. La giovane, ha infatti finto di chiamare in pizzeria per effettuare un’ordinazione, mentre all’altro capo, un agente della polizia chiedeva le informazioni necessarie, per sapere dove e come intervenire. Salvata da un giovane agente, arrestato il compagno Fonte foto: (Getty Images)Lui ubriaco ed arrabbiato, lei, con un figlio di dieci anni che ha dovuto assistere alla scena. L’uomo ha picchiato la sua compagna davanti al ragazzino, accusando entrambi di aver rotto il ... Leggi su chenews

Direttamente dagli atti, le testimonianze, i nudi fatti raccolti dai giornalisti dell'Ordine del Lazio, un rapporto in forma di saggio sull'angoscia giovanile. Ne La Maladolescenza, Carlo Picozza (gio ...

Chiama il 112 e finge di ordinare una pizza. Il poliziotto: “Così l’abbiamo salvata”

La giovane donna sudamericana era stata appena picchiata dal fidanzato nel suo appartamento di Barriera di Milano, periferia di Torino. L’uomo l’aveva presa a botte davanti al figlio di dieci anni, ...

La giovane donna sudamericana era stata appena picchiata dal fidanzato nel suo appartamento di Barriera di Milano, periferia di Torino. L'uomo l'aveva presa a botte davanti al figlio di dieci anni, ...