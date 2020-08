Taverna a fuoco, salvi due anziani che riescono a fuggire (Di martedì 4 agosto 2020) Incendio , questa mattina martedì 4 agosto, in una Taverna in via Mascagni . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto. Le due persone anziane che si trovavano l'... Leggi su lanazione

Incendio in un appartamento in via Mascagni, a Grosseto. A prendere fuoco è stata la taverna dell’abitazione. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che all’interno non ha trovato n ...Grosseto, 4 agosto 2020 - Incendio, questa mattina martedì 4 agosto, in una taverna in via Mascagni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto. Le due persone anziane che ...