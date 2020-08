Station 19 2, le puntate in onda il 4 e il 5 agosto in seconda serata su Canale 5 (Di martedì 4 agosto 2020) Station 19 2 anticipazioni puntata in onda martedì 4 e mercoledì 5 agosto su Canale 5 in seconda/terza serata. Dopo tanta indecisione, spostamenti e interruzioni, torna in programmazione, su Canale 5, la seconda stagione, inedita in chiaro di, Station 19, la serie prodotta dalla Shondaland di Shonda Rhimes e che spesso si ricollega, grazie agli episodi crossover, a Grey’s Anatomy. L’appuntamento è per stanotte, martedì 4 agosto dopo lo Show dei Record (alle 23:50) e per mercoledì 5 agosto, dopo la nuova puntata di Come Sorelle, intorno alle 00:20, con un nuovo episodio a serata. La seconda ... Leggi su dituttounpop

holidaystrieste : Puntate la sveglia per salutare la space_station ;) #27luglio - Andrea751201 : RT @DiscoverTrieste: Puntate la sveglia per salutare la @space_station ;) #27luglio - DiscoverTrieste : Puntate la sveglia per salutare la @space_station ;) #27luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Station puntate Station 19 torna su Canale5, anticipazioni terza puntata: Ben in crisi Lanostratv Xiaomi, evento di lancio l'11 agosto: attesi il Mi 10 Pro Plus e altri prodotti

Poco più di una settimana dovrebbe separarci dalla presentazione ufficiale del Mi 10 Pro Plus. Il nuovo smartphone di punta della società cinese dovrebbe debuttare il prossimo 11 agosto, nel corso di ...

La prova: Samsung Jet, la sfida coreana agli aspirapolvere di fascia alta

Un apparecchio ricco di accessori per pulire ovunque e lavare il pavimento che può sfruttare anche la Cleaning Station ed evitare a chi lo usa ogni contatto con la polvere Il Samsung Jet rappresenta l ...

Poco più di una settimana dovrebbe separarci dalla presentazione ufficiale del Mi 10 Pro Plus. Il nuovo smartphone di punta della società cinese dovrebbe debuttare il prossimo 11 agosto, nel corso di ...Un apparecchio ricco di accessori per pulire ovunque e lavare il pavimento che può sfruttare anche la Cleaning Station ed evitare a chi lo usa ogni contatto con la polvere Il Samsung Jet rappresenta l ...