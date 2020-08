Sky - Bari | per il ds contatti con Romairone e Scala può aggiungersi al Napoli

Sky - Bari, per il ds contatti con Romairone e Scala può aggiungersi al Napoli (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo la mancata promozione in serie B, si riflette sul futuro in casa Bari. Come riporta il portale dell'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, non si escludono novità nell'organigramma del club biancorosso. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Sky – Bari, si ragiona sul ds: contatti con Romairone, Scala può… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SKY – Napoli, possibile l’arrivo da Bari del club manager Scala: i… - tfd_acqua : RT @SkyTG24: Bari, incendio nel parco naturale di Lama Belice. Canadair in azione - GPeppe34N : RT @SkyTG24: Bari, incendio nel parco naturale di Lama Belice. Canadair in azione - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Bari, incendio nel parco naturale di Lama Belice. Canadair in azione -