Serie A, Paulo Dybala è MVP della stagione (Di martedì 4 agosto 2020) Il campionato è finito ed è tempo di tirare le somme. Come al solito la Lega Serie A ha pubblicato tutti gli MVP della travagliata stagione 2019/2020. Nella classifica ci sono esclusioni eccellenti come quelle di Cristiano Ronaldo e Lukaku, battuti inevitabilmente da Ciro Immobile che ha vinto Scarpa d'Oro e classifica marcatori.Dybala MVP della Serie Acaption id="attachment 929291" align="alignnone" width="300" Dybala Juventus (getty images)/captionTramite un comunicato la Lega Serie A ha elencato tutti i vincitori. Come MVP assoluto troviamo Paulo Dybala che vede il suo compagno Szczesny figurare come miglior portiere. Ecco tutti gli altri vincitori:MIGLIOR DIFENSORE: Stefan De Vrij MIGLIOR ... Leggi su itasportpress

