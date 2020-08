Senza mascherine, le regole per i bambini a scuola (Di martedì 4 agosto 2020) Niente mascherina a scuola per i bambini sotto i sei anni. A portarla saranno le maestre e i maestri, oltre che il singolo genitore che accompagnerà i figli. Lo si legge nelle linee guida delle attività in preSenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni pubblicate ieri sul sito del Ministero dell’istruzione dopo il via libera della Conferenza Unificata. IL DOCUMENTO, risultato del lavoro del Miur con gli altri ministeri competenti, le Regioni e i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

A #Berlino tutti in piazza senza le #mascherine; anche a #Roma stiamo senza, con la differenza che le abbiamo pagat… - Aperitivo con assembramenti e senza mascherine al Papeete (VIDEO) - Decine di selfie, distanze azzerate, mascherine non pervenute, baci. L'esempio di un uomo politico. La presa in giro di un… - Le #mascherine causano ipossia? ASSOLUTAMENTE NO Chi sostiene o crede il contrario è un esempio di analfabetismo scienti…

commenta le immagini del leader della Lega Matteo Salvini mentre scatta selfie senza mascherina. Il professore, ospite del programma In Onda su La7, ha aggiunto: “Chiaramente queste sono persone ...

Salvini a Genova: "Le tensioni nella Lega? Parlo di cose reali, non di ufo"

Passa anche da una versione tutta ligure del Papeete, la rincorsa di Matteo Salvini alla contesa regionale (e il consenso nazionale). E' il Sys di corso Italia, a Genova, locale di riferimento estivo ...

