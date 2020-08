Salvini dice che chi lo contesta è uno «sfigatello». Lui, nel ’99 lanciò uova contro D’Alema | VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Ogne contestatore è bell’a mamma soja. Perché da quando è entrato in politica (a livello nazionale) Matteo Salvini ha sempre fatto figli e figliastri. Chi lo plaude è un suo figlioccio, chi lo contesta è un figlio di papà. Insomma, il leader della Lega non è uno che somatizza i fischi e gli insulti (alcuni anche beceri e censurabili) che riceve durante i suoi comizi di piazza. Ed ecco che oggi arrivano le immagini di Salvini contestato a Ventimiglia. E la replica del senatore è sempre la stessa, dimenticando che quando aveva 19 anni (nel 1999) fu condannato a trenta giorni per aver lanciato un uovo (senza colpirlo) a Massimo D’Alema. LEGGI ANCHE > Ora Salvini ha iniziato anche a regalare le sue mascherine ai fan ... Leggi su giornalettismo

DaniloToninelli : Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consen… - ManlioDS : #Salvini prima fa il “negazionista” del #COVID19 e rifiuta di indossare la mascherina in Senato. Poi sul palco esor… - matteosalvinimi : #Salvini: La gente che incontro mi dice “Matteo tenete duro, questi litigano su tutto”. L’Italia ha bisogno di sper… - AndrevoAndrea : RT @DaniloToninelli: Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi… - RunPierwork13 : RT @tordi_luciano: Le assurdità che scrivono Legatoday, Salvini Umbria 24. Scrivono che Salvini inaugura la nuova sede della lega perché di… -