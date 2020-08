Rsa di Como, 363 cartelle mediche sequestrate. Ipotesi di omicidio ed epidemia colposi (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto) Sono 363 le cartelle cliniche sequestrate dai Nas di Milano, dopo gli accertamenti avvenuti in 17 Rsa della provincia di Como. Tra le strutture controllate, anche un ospedale della provincia. Le cartelle sono tutte riconducibili ai pazienti deceduti nei mesi della pandemia da Coronavirus. Le autorità stanno chiedendo riscontro dei protocolli di prevenzione e delle procedure applicati per il contrasto del Covid-19. L’indagine, che è stata avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, è cominciata in seguito alla ricezione di 26 esposti da parte di familiari delle vittime e del personale sanitario. L’Ipotesi di reato, a carico di ignoti, consiste in omicidio ed ... Leggi su open.online

