Ronaldo Juventus, Sconcerti: “Sarri è una vittima, ecco quando è finito il rapporto” (Di martedì 4 agosto 2020) Ronaldo Juventus – Mario Sconcerti ha analizzato la stagione bianconera tramite i microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione “Stadio Aperto”. La prima firma del Corriere della Sera ne ha anche approfittato per parlare del rapporto tra Maurizio Sarri ed il portoghese. Inoltre, la società avrebbe delle grosse responsabilità sulle difficoltà che si sono presentate in questi mesi, perché non è stato costruito un gruppo in sinergia con il tecnico. Juventus: Sconcerti sul rapporto Sarri-Ronaldo Va capito, nel caso, anche come la perde. Noi si dà troppa importanza alla partita col Lione, ma quella non è concepibile né considerabile: la Juventus è più forte. Stiamo cercando di farla ... Leggi su juvedipendenza

