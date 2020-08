Roma, la fermata della metro C di via Amba Aradam sarà intitolata al partigiano Marincola. Il vox tra i residenti sull’iniziativa del Campidoglio (Di martedì 4 agosto 2020) E’ stata approvata questo pomeriggio la mozione che impegna l’amministrazione capitolina ad intitolare la futura fermata della metro C Amba Aradam al partigiano italo-somalo Giorgio Marincola. Mentre nell’Aula Giulio Cesare l’assemblea capitolina votava la mozione, appoggiata dalla sindaca Virginia Raggi, per cambiare quel nome simbolo del colonialismo italiano e di una delle peggiori stragi compiute dal regime fascista in Africa, i residenti che abitano nel quartiere vicino l’omonima via Amba Aradam, nell’area di San Giovanni, si dividono sull’iniziativa. C’è chi difende l’iniziativa del Campidoglio. Chi vuole conservare il vecchio nome ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Roma fermata Prossima fermata Giorgio Marincola. E Roma torna meticcia L'Espresso Italicus: Forlì ricorda Silver Sirotti, ferroviere-eroe

Due giorni dopo la commemorazione dell'eccidio alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti e 200 feriti), l'Emilia-Romagna ha reso omaggio - nel parco pubblico che la sua città, Forlì, gli ha d ...

Roma, Raggi contro M5S in Aula: sì a dedica metro a Marincola

Roma, 4 ago. (askanews) - Intervento in contrasto con la sua maggioranza consiliare della sindaca di Roma Virginia Raggi rispetto alla dedica dell'attuale stazione della metropolitana Amba Aradam al g ...

