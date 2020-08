Pomezia, incendio in Via del Boschetto, a fuoco sterpaglie (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) Un incendio è scoppiato stamattina in Via del Boschetto a Pomezia, una traversa di Via Selva della Pisana (strada che porta a Torvaianica Alta). Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: sul posto sono presenti i Vigili del fuoco di Pomezia con due squadre (22 e B22) che stanno cercando di domare le fiamme partite da alcune sterpaglie. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, incendio in Via del Boschetto, a fuoco sterpaglie (FOTO) - LuceverdeRadio : [AGG] ??? #SS148 #Pontina ?Risolto #incendio traffico regolare tra Castel Di Decima e Pomezia >Latina #luceverde - LuceverdeRadio : ?? #incendio #SS148 #Pontina ????code tra Castel Di Decima e Pomezia >Latina ?si transita su una sola corsia PRESTA… - astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina code per #incendio al km 24+200 in direzione #Latina tra #CasteDiDecima e #Pomezia, si trasita… -