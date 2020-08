Pixel 4a: arriva lo smartphone «risparmioso» di Google (Di martedì 4 agosto 2020) Google Pixel 4a: si aggiunge una lettera, la «a», e si alleggerisce il prezzo di ben 270 euro rispetto al fratello Pixel 4. A cui, tra l’altro, assomiglia molto. Il nuovo Pixel 4a, in vendita in Italia a partire dal 1°ottobre, è figlio dell’evoluzione della filosofia costruttiva di Big G: meno fronzoli e più sostanza in cui l’esperienza utente conta di più dell’hardware. La nuova strategia su Google Pixel 4a Leggi su vanityfair

