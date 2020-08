Nuovo infortunio per Mara Venier (Di martedì 4 agosto 2020) Questa mattina abbiamo saputo di un : ha avuto un piccolo incidente. La comunicazione dell’accaduto l’ha fatta direttamente la conduttrice ha raccontato tutto stamattina. A fine lockdown Mara aveva già avuto un problemino che l’aveva costretta ad andare in onda a Domenica In con il piede ingessato. L’esito della caduta era stato infatti una frattura del piede. Per fortuna questa volta non è stato necessario nessun gesso. Grosse novità per Mara Venier e Domenica In Mara: “Devo farmi benedire” Con la sua solita ironia, Mara Venier nelle sue stories su Instagram ci fa sapere di essere inciampata e che ha solo preso una brutta botta, risolvibile con del ghiaccio sul ginocchio. Rientrando dopo una cena con amici, al buio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

infoitcultura : Mara Venier, nuovo infortunio: “Devo farmi benedire”, cos’è successo - LaMammaN1 : - infoitcultura : Mara Venier cade di nuovo, infortunio all'altra gamba: «Devo farmi benedire» - infoitcultura : Mara Venier, altra caduta e nuovo infortunio alla gamba. «Devo farmi benedire». Ecco cosa è successo - Elisa34012803 : RT @VerreLuciano: >>> MA ALLORA E' UN VIZIO <<< MARA VENIER INSISTE: ALTRA CADUTA E NUOVO INFORTUNIO ALLA GAMBA. DOLORE E LACRIME CHIUSA IN… -