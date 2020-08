'Non è certo che il Coronavirus passò all'uomo a Wuhan' (Di martedì 4 agosto 2020) GINEVRA - Anche se i primi focolai di polmonite atipica sono stati registrati a Wuhan , in Cina, questo non significa necessariamente che il Coronavirus sia stato trasmesso proprio lì dagli animali ... Leggi su corrieredellosport

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - SusannaCeccardi : Il #sondaggio riservato commissionato dagli avversari mi dà in vantaggio sul candidato sostenuto dal PD e da Renzi.… - fattoquotidiano : Migranti, Conte: “Non possiamo tollerare che si entri in modo irregolare, né vanificare sforzi fatti per il Covid.… - akshsoab : @itspukapuka ci pensi che sto video una volta l'avevi dedicato sempre a me e te che parliamo di ons alla tl cioè st… - FabianaLudovica : @CristianPeveri No. L'importante è non perdersi. -