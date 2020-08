Migranti: arrivata nave quarantena a Lampedusa, inizia trasbordo ospiti hotspot (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - E' arrivata pochi minuti fa al porto di Lampedusa la nave quarantena 'Gnv Azzurra' che ospiterà quasi tutti i Migranti ospiti dell'hotsport dell'isola, ormai al collasso perché la capienza è di circa 100 persone. Il trasbordo è già iniziato. I Migranti, a gruppi di dieci, tutti con mascherina e con borse o zaini, stanno salendo a bordo della nave traghetto dove saranno ospitati nei prossimi giorni. I minivan stanno continuando a portare i Migranti, quasi tutti tunisini, al porto che salgono sulla nave. La nave quarantena è partita ieri sera da Porto Empedocle. Leggi su liberoquotidiano

