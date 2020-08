Messina: mamma e bimbo scompaiono dopo incidente stradale, ricerche in corso (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - Una mamma con il suo bimbo di 4 anni sono scomparsi da ieri sera dopo un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza di Caronia. La donna scomparsa si chiama Viviana Parisi e ha 43 anni, sparita con il figlio di 4 anni. Subito dopo l'incidente che ha coinvolto la sua auto la donna ha fatto perdere le sue tracce. Non si esclude che a causa dello choc abbia perso il senso dell'orientamento e si sarebbe allontanata nelle campagne circostanti. A chiamare le forze dell'ordine è stato il marito dopo che la donna non era tronata a casa. Ieri sera la Polizia stradale ha mandato una foto della donna e lanciato un appello. Leggi su liberoquotidiano

fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - RaiNews : La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni,scomparsi dopo e… - Agenzia_Dire : #Messina La polizia stradale ha lanciato un appello chiedendo a chiunque abbia notizie della donna e del piccolo di… - TV7Benevento : Messina: mamma e bimbo scompaiono dopo incidente stradale, ricerche in corso... - francescomila18 : RT @kvittoriak: Viviana e Gioele sono mamma e figlio di 4 anni. Non si hanno notizie da ieri mattina. Ritrovata l'auto lievemente incidenta… -