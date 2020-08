Mattarella: “Collaborazione Stato-Regione è il capo saldo dell’autonomia” (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Il messaggio del presidente Mattarella nel 50esimo anniversario delle Regioni. ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto inviare un proprio messaggio nel 50esimo anniversario delle Regioni: “La leale collaborazione – ha ricordato il capo dello Stato citato da La Repubblica – tra territori e Governo è il loro caposaldo dell’autonomia“. “Le basi della Repubblica – ha aggiunto l’inquilino del Quirinale – si arricchivano di un ente politico che completava la realizzazione del principio di autonomia definito dalla Costituzione. Si affacciava una soggettività in grado di realizzare in maniera più compiuta la partecipazione dei cittadini alla vita democratica“. La ... Leggi su newsmondo

