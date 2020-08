Massimiliano Gori, parla la moglie: «E’ morto a causa di un comprtamento incosciente». La comunità di Lido dei Pini si stringe al dolore della famiglia (Di martedì 4 agosto 2020) E’ un ricordo commosso quello della comunità di Lido dei Pini verso Massimiliano Gori, l’uomo rimasto ucciso nel tragico incidente in mare tre giorni fa. Un tuffo in acqua, poi il fatale passaggio di un gommone. Quindi le disperate ricerche e il recupero del corpo soltanto a oltre trenta ore di distanza dalla tragedia. Il ricordo della comunità di Lido dei Pini e lo sfogo della moglie: «Travolto da un incosciente» Massimiliano era un imprenditore 51enne di Ardea che si batteva, racconta chi lo conosceva, per la “valorizzazione del territorio” e il “suo decoro” sia per il Comune di Ardea che per quello di Anzio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Massimiliano Gori, parla la moglie: «E’ morto a causa di un comprtamento incosciente». La comunità di Lido dei Pini… - infoitinterno : Travolto e ucciso dal gommone, l'uomo morto in mare è Massimiliano Gori - infoitinterno : Anzio. Ritrovato il corpo di Massimiliano Gori, travolto e ucciso da un gommone - Perla11976 : RT @romatoday: roma Tragedia in mare: investito da un gommone a largo, morto un uomo - valentinadigrav : RT @tempoweb: Travolto da un gommone guidato da ragazzi, il corpo è stato ritrovato stamattina -