Mamma e bimbo di 4 anni scomparsi dopo un incidente stradale | ricerche in corso a Messina

PALERMO – Sono in corso da ieri in provincia di Messina le ricerche di una donna, Viviana Parisi di 43 anni, e del figlio, di quattro. Dei due non si hanno notizie dall'incidente automobilistico che li ha visti coinvolti lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, nella zona di Caronia. La donna si sarebbe allontanata dal luogo dell'impatto. La polizia stradale ha lanciato un appello chiedendo a chiunque abbia notizie della donna e del piccolo di contribuire alle ricerche.

