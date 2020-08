L’inchiesta Covid travolge De Luca: indagato componente dello staff del presidente, è il quarto (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva il quarto indagato per turbativa d’asta nell’inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti Covid nella Regione Campania: si tratta di Roberta Santaniello, componente del gabinetto del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Santaniello è anche componente dell’unità di crisi della Regione Campania. Sale a 4 il numero degli indagati. Nei giorni scorsi i Ros hanno notificato avvisi di garanzia a Ciro Verdoliva, manager Asl Napoli 1, Luca Cascone, consigliere regionale della Campania e Claudio Cuccurullo, presidente Soresa. L'articolo L’inchiesta Covid travolge De Luca: indagato ... Leggi su anteprima24

