L’azzardo non ha pagato, il Mondiale per Marquez è già andato: tra un mese il possibile rientro in pista (Di martedì 4 agosto 2020) L’azzardo non ha pagato, affrettare i tempi dopo la caduta di Jerez I ha solo peggiorato la situazione di Marc Marquez, che adesso rischia un lungo stop dopo la nuova operazione andata in scena ieri. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLa placca inserita dal dottor Mir nell’omero destro dello spagnolo due settimane fa non ha retto alle sollecitazioni della Honda, rompendosi e obbligando così i dottori ad un nuovo intervento, che potrebbe avere conseguenze devastanti. Il campione del mondo infatti uscirà solo domani dall’ospedale, dunque è impossibile un suo ritorno in pista per il Gran Premio di Brno previsto nel week-end. Si tratta della seconda gara d’assenza per Marquez, a cui potrebbero aggiungersi secondo la Gazzetta dello Sport anche le due di Zeltweg ... Leggi su sportfair

mattegeo : @AndreaGaratti @iammegb1 @annak65649009 @SpinellidItalia @boycicca @repubblica Ma se hai un figlio che fuma sigaret… - Pagliacci8 : @FabianaFacchi @Italialibera6 @CottarelliCPI @anna95859997 il rf lo fa l'unione europea, mica l'italia. forse non t… - gsparise : @BottaMktg In realtà un azzardo tecnologico. Si è avuta troppa fiducia nelle qualità di tecnologie di cui ancora no… - 0kmartina : Se dite che niall horan è l'antisesso in persona e che liam payne ha un brutto carattere, allora non mi azzardo a… - brunodelucia82 : @paolosto @micheleboldrin @AndreaOrlandosp @upBilancio @liberioltre Confermo. Anche io ho conoscenza diretta di alc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’azzardo non Legge regionale gioco d'azzardo patologico, Rossi (Pd): “Apprezzo la lettera del sindaco Pizzi a Cirio” OssolaNews