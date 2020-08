L’annuncio di Atlantia: concrete difficoltà nel proseguimento trattative con Cdp (Di martedì 4 agosto 2020) Atlantia rileva "concrete difficoltà" nel proseguimento delle trattative con Cdp per il suo ingresso in Aspi. E' la stessa società autostradale ad annunciarlo: "Allo stato si rilevano concrete difficoltà nel proseguimento positivo delle trattative, non solo per concordare la definizione di meccanismi volti alla determinazione di un valore di mercato di Autostrade per l`Italia, ma anche per effetto di richieste avanzate da parte di Cdp su ulteriori impegni al di fuori di quanto rappresentato nella lettera del 14 luglio 2020". E intanto anche i conti non tornano. Atlantia ha chiuso il primo semestre con una perdita pari a 772 milioni di euro, rispetto all`utile rilevato nel primo semestre del 2019 pari a 594 milioni di euro. Il ... Leggi su ilfogliettone

