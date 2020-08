Lampedusa, al via le operazioni di trasbordo dei migranti sulla nave quarantena (Di martedì 4 agosto 2020) Sono in corso a Lampedusa le operazioni di trasbordo dei migranti sulla nave quarantena 'Gnv Azzurra' . La nave è arrivata poco dopo le otto dopo la lunga navigazione partita ieri da Porto Empedocle. ... Leggi su quotidiano

