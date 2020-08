Inchiesta sugli ospedali Covid in Campania: 4 indagati. C’è anche fedelissima di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il top manager dell’Asl, Ciro Verdoliva, il consigliere regionale Luca Cascone e il presidente della Soresa Corrado Cuccurullo, è indagata anche la dirigente del Pd Roberta Santaniello Leggi su corriere

fanpage : Inchiesta sugli appalti Covid, Ciarambino (M5S): “L’Asl di Napoli va commissariata” - vilmamoronese : Inchiesta sugli appalti #Covid in Regione Campania gestione De Luca, gli indagati salgono a 4 - Corriere : Inchiesta sugli ospedali Covid in Campania, gli indagati ora sono 4: c’è una fedelissima di De Luca - StufaMarcia1 : RT @riktroiani: #Covid-Hospital in #Campania: nel mirino la struttura realizzata al quartiere Ponticelli, con 72 posti di terapia intensiva… - Corriere : Inchiesta sugli ospedali Covid in Campania, gli indagati ora sono 4: c’è una fedel... -