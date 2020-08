Il retroscena: Faggiano voleva Falco a Parma, ora può scattare il Genoa (Di martedì 4 agosto 2020) Filippo Falco può lasciare il Lecce dopo la retrocessione. Vi avevamo raccontato che sarebbe stata una corsa tra Parma e Genoa, con il club emiliano favorito non fosse altro perché Daniele Faggiano è da sempre un grande estimatore di Falco. Ma adesso che Faggiano è sul punto di firmare per il Genoa, la situazione potrebbe cambiare e Falco cambiare destinazione. Ovviamente con un’offerta in grado di accontentare il Lecce. Foto: Instagram Lecce L'articolo Il retroscena: Faggiano voleva Falco a Parma, ora può scattare il Genoa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Il retroscena: Faggiano voleva Falco a Parma, ora può scattare il Genoa - Noovyis : (Il retroscena: Faggiano voleva Falco a Parma, ora può scattare il Genoa) Playhitmusic - - AlfredoPedulla : Filippo #Falco può lasciare il #Lecce dopo la retrocessione -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Faggiano Il retroscena: Faggiano voleva Falco a Parma, ora può scattare il Genoa alfredopedulla.com