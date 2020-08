Gianni Sperti cambio di look sconvolgente e lui: “Ho voluto cancellare un passato scomodo” (Di martedì 4 agosto 2020) Gianni Sperti è un volto notissimo e amatissimo del piccolo schermo. Da anni è opinionista fisso nel programma pomeridiano di Maria De Filippi che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su canale 5 nella fascia pomeridiana, “Uomini e donne”. Lui, insieme a Tina Cipollari sono presenze irrinunciabili e, anche quando entrano in contrasto con i pretendenti o i tronisti il pubblico li ama e li segue. Gianni Sperti e il suo passato con Paola Barale Gianni Sperti nasce come ballerino e, quando era fidanzato con Paola Barale, certamente tra i due era più famosa lei. Ma con gli anni si è fatto apprezzare sia come ballerino che , oggi, come opinionista. E’ una persona molto retta a cui piacciono solo i ... Leggi su baritalianews

