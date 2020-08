Giallo dopo lo schianto in auto: mamma e bimbo sono svaniti nel nulla (Di martedì 4 agosto 2020) Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta del Sud , l'auto della donna, una opel corsa grigia, è stata ritrovata nella tarda mattinata di ieri lungo il viadotto Pizzo Turda di Caronia, sulla A20 tra ... Leggi su ilgiornale

Spariti dopo un lieve incidente lungo l'autostrada. Apprensione per una mamma e il suo bambino di 4 anni allontanatasi a piedi sull'A20 Messina-Palermo all'altezza dello svincolo di Caronia ...