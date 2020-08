Gazzetta - Insigne, lotta contro il tempo: il capitano è convinto di potercela fare (Di martedì 4 agosto 2020) Il Napoli spera di avere a disposizione Lorenzo Insigne per la sfida contro il Barcellona. La diagnosi definitiva è stata: “lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - Insigne, lotta contro il tempo: il capitano è convinto di potercela fare - sscalcionapoli1 : Gazzetta - Ipotesi a sorpresa se Insigne non recupera: Politano può adattarsi a sinistra #ForzaNapoliSempre #UCL - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Ipotesi a sorpresa se Insigne non recupera: Politano può adattarsi a sinistra - zazoomblog : Gazzetta - Ipotesi a sorpresa se Insigne non recupera: Politano può adattarsi a sinistra - #Gazzetta #Ipotesi… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #BarcellonaNapoli Gazzetta – Tre ipotesi se Insigne non recupera:… -